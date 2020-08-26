اليوم السابع
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"أنا فى الشارع".. نائب رئيس حى ثانى المحلة يكشف تضرره من مخالفات البناء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:00 ص
"أنا فى الشارع".. نائب رئيس حى ثانى المحلة يكشف تضرره من مخالفات البناء مخالفات البناء - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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كشف المهندس تامر عبد البارى، نائب رئيس حى ثانى المحلة، عن أنه تفاجأ من إنشاء برج بجوار العقار الذى يقطن به بالمحلة، وحصل على رخصة أرضى و4 طوابق ولكنه خالف في البناء وأوصل البرج إلى 16 طابقا خلاف الدور الأرضى، ما أثر سلباً على العقارات المجاورة له، وتابع:"وصل لدرجة أن العمارة اللى أنا فيها بدأت تنهار، وعندما تواصلنا مع المقاول لم يستجب".

وأضاف "عبد البارى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حرر محضرا بالواقعة وتم إبلاغ الحى وتم انتداب لجنة قررت إزالة العقار الذى أقطن به، وتم تنفيذ الإزالة، وتابع: "أنا مش عارف أخد حقى واترميت في الشارع".

ولفت نائب رئيس الحى، إلى أن المخالف بالتأكيد قام بالتصالح ولكن نحن أصحاب العقار المجاور لم نحصل على حقنا، وتابع: "أنا أقطن في عقار مكون من 6 طوابق في شارع 10 أمتار.. والآن أنا فى الشارع بسبب الفساد الذى يعد أقوى من أى حد".


اخبار مصر

مخالفات البناء

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فساد المحليات

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التصالح فى المخالفات

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