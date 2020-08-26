أمن الشرقية يضبط شابا لاتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة بمركز الإبراهيمية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، القبض على شاب على خلفية اتهامه بالتعدى جنسيا على فتاة قاصر عمرها 17 سنة، وتم إحالته للنيابة العامة، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية، من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، تتهم شابا بخطفها والتعدى عليها جنسيا كرها عنها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5365 جنح مركز شرطة الإبراهيمية.

فيما توصلت تحريات مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، إلى أن الفتاة ذهبت برغبتها مع الشاب، وتم القبض على الشاب المتهم، وإحالته لنيابة الإبراهيمية التى قررت بمعرفة معتز زهان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.