اليوم السابع
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"أدينا الأمانة وأوفينا بالقسم".. ملخص رسائل رئيس البرلمان.. فيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:58 م
"أدينا الأمانة وأوفينا بالقسم".. ملخص رسائل رئيس البرلمان.. فيديو على عبد العال

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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس خلال جلسة الأمس على أن يعاود المجلس الانعقاد فى دور الانعقاد السادس فى شهر أكتوبر المقبل. وخلال إعلانه هذا، أدلى بعدة تصريحات تاريخية، نرصدها معا فى هذا الفيديو..

 

 


على عبد العال

رئيس البرلمان

مجلس النواب

دور الانعقاد الخامس

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