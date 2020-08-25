CNN: الشرطة الأمريكية أطلقت النار على جاكوب بلاك أمام أطفاله الثلاثة

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن عن مسئولين أمريكيين قولهما إن اثنين من ضباط الشرطة فى ولاية ويسكونسن كانا بإجازة أمس، الاثنين،عندما بدأت سلطات الولاية التحقيق فى أسباب إطلاق النار عدة مرات على رجل أسود من الخلف، بينما كان يحاول دخول السيارة. وقال محامى عائلة الضحية جاكوب بلاك إن أبنائه الثلاثة البالغين من العمر 8 و5 و3 أعوام، كانوا داخل السيارة.

وأشارت الشبكة، إلى أن بلاك فى حالة مستقرة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، وفقا للمحامى الذى يمثل أسرة بلاك، والذى نشر مساء الأحد مقطع فيديو يظهر حادث إطلاق النار فى كينوشا.

ومع انتشار مقطع الفيديو الذى يظهر صورة رجال الشرطة وهم يطلقون النار على بلاك بعد بلاغ عن حادث أسرى، وتوجه إلى السيارة قبل أن يقوم أحد الضباط بسحبه من قميصه الداخلى وإطلاق النار، اندلعت الاحتجاجات، وفرض مسئولون بالمقاطعة حظر تجول مساء الأحد حتى صباح اليوم التالى، كما تم فرض حظر تجول من الثامنة مساء الاثنين حتى صباح اليوم.

تأتى الاحتجاجات فى الوقت التى يواصل فيه المتظاهرون رفض عنف الشرطة فى المدن الامريكية بما فى ذلك مواجهات أدت إلى مقتل كل من جورج فلوريد وبريونا تايلور.

وفى الليلة التى سبقت إطلاق النار على بلاك، اندلعت احتجاجات فى مدينة لافايت بولاية لوزيانا بعدما قتلت الشركة رجل اسود يدعى ترايفور بيبيرن، البالغ من العمر 31 عاما، خارج أحد المتاجر.