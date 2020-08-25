اليوم السابع
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8 معلومات تهمك لتجنب الماس الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:00 ص
8 معلومات تهمك لتجنب الماس الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة أبراج الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات التى تجنب المواطنين التعرض لماس كهربائي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها بالمنازل والمنشآت لتجنب حدوث ماس كهربائي والذى يؤدى إلى اشتعال النيران، وفيما يلى الخطوات المهمة التى يجب اتباعها لتجنب ومنع حدوث ماس كهربائى، وهى كالآتى:

1- دعوة كهربائي لتفقد المنزل، للتأكد من أنه يفي بشروط السلامة.

2- يمكن أن تقتنى طفاية حريق في بيتك للطوارئ.

3- يجب أن تتعرف على الأجهزة الكهربائية الخطرة والتي من المحتمل أن تسبب في حريق مستقبلا.

4- استخدام المصابيح الكهربائية التي تتناسب مع القوة الكهربائية الموصى من قبل شركات الكهرباء الوطنية، وفي الغالب استخدم تثبيت احتياطات الأطفال لمنع الصعق الكهربائي.

5- لا تستخدم أبدًا أسلاك التمديد "المشترك" مع وحدات التسخين أو مكيفات الهواء، لأنها قد لا تتحمل ضغط التيار مما يتسبب في اشتعالها.

6- افحص الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تآكل أو تلف في الأسلاك.

7- لا تستخدم الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف أو التآكل.

8- استعن بفني الكهرباء إذا كنت تشم رائحة أي شيء يحترق أو ترى دخانًا قادمًا من جهاز أو سلك أو قابس أو إذا رأيت مخرجًا غير مشوه.    


ماس كهربائي

تجنب حدوث ماس كهربائي

ارتفاع درجات الحراره

الكهرباء

الطاقة المتجددة

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