23 مليون أمريكى معرضون للطرد من منازلهم بعد انتهاء برنامج مساعدة كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ما بين 19 إلى 23 مليون شخص فى أمريكا ، معرضون لخطر الطرد بعد انتهاء البرامج الفيدرالية فى آخر شهر يوليو، والذى وضع لمساعدة 30 مليون عاطل أمريكي عن العمل فى إطار حزمة تحفيز وضعتها الإدارة الأمريكية لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد ، وألقت الجريدة الضوء على معاناة الأمريكية "فلورنس هوبز " التى اضطرت لإخلاء شقتها رغم أنها تعانى من كاحل مكسور، بعدما أعطاها المالك إشعارًا بالإخلاء خلال 24 ساعة ولم ترغب في أن يتم رمى أغراضها من الشقة في تشارلستون ، ساوث كارولينا ، عندما يحين الوقت.

وقالت الصحيفة ، السيدة البالغة من العمر 51 عامًا لم تكن الوحيدة غير القادرة على دفع الإيجار منذ أبريل ، عندما انتهت وظيفتها كمقدمة رعاية بوفاة مريضتها ، ثم خضعت لعملية جراحية ، واكتشفت إصابتها بـ Covid-19 وكسرت كاحلها أثناء عملها في وظيفة جديدة ، وساعدها الأصدقاء في إخلاء الشقة ومنحها مكانًا للإقامة ، لكنها في حيرة مما يفترض أن تفعله بعد ذلك.

وحذر المدافعون عن الإسكان من أزمة إخلاء تلوح في الأفق بعد انتهاء البرامج الفيدرالية لمساعدة 30 مليون عاطل أمريكي ومنع عمليات الطرد خلال الوباء في أواخر يوليو. وجد تحالف من تسع مؤسسات أن 30-40 مليون شخص في الولايات المتحدة معرضون لخطر الإخلاء في الأشهر العديدة القادمة. في أواخر يوليو ، أبلغ 13.3 مليون مستأجر مكتب الإحصاء الأمريكي أنهم لا يستطيعون دفع الإيجار في الشهر السابق ، ونوهت الجريدة الى أنه فى 8 أغسطس ، وقع دونالد ترامب ، على أمر تنفيذي قال إنه سيقلل من عمليات الإخلاء والحبس لعدم القدرة على سداد الرهن العقاري.