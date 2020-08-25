وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير

رويترز

ذكر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذى دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية، وقال لو دريان، متحدثا فى مرسيليا، قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت، ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغى للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضى قدما فى إصلاحات جوهرية.

و على صعيد أخر ، كان مكتب وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن لو دريان أبلغ نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.

وأضاف أن لو دريان، أبلغ ظريف أيضا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس الاثنين بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على طهران وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.