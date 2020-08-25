وزير الداخلية العراقى يؤكد فى مؤتمر أمنى عدم استخدام السلاح خلال التعامل مع المتظاهرين

أ.ش.أ

أكد وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى، على عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين، واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الداخلية العراقي مؤتمرا أمنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعدد من آمري التشكيلات الأمنية، وفق بيان للوزارة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وذكر البيان أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولا سيما العاصمة، والذي خلص إلى أن حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد - خلال المؤتمر - على عدم السماح لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى، باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة.