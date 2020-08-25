وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع البرهان دعم الجيش لتحول السودان إلى الديمقراطية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى، فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم الجيش لتحول السودان إلى الديمقراطية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع البرهان تعميق السودان للعلاقات مع إسرائيل

وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية، أن الحكومة الحالية انتقالية ولا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم البت فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي، داعيا واشنطن للفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".