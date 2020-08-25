اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:36 م
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ورشة عمل بجامعة بنها لدعم الوحدات ذات الطابع الخاص لدورها فى خدمة المجتمع

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:09 م
ورشة عمل بجامعة بنها لدعم الوحدات ذات الطابع الخاص لدورها فى خدمة المجتمع خلال الندوة بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتحت الدكتورة رندا مصطفي نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل الأولى لمديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.
 
وحاضر فيها الدكتور سيد شريف المدرس بكلية التجارة والمراجع علي جميع الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وبحضور حازم أمين مدير عام الحسابات الخاصة بالجامعة، ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة رندا مصطفي،إن الورشة تهدف إلى التعرف علي معوقات الأداء للوحدات الخاصة من أجل وضع حلول للمشكلات بها ودعم أداء الوحدات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها من أجل أن تقوم هذه الوحدات بدورها في خدمة المجتمع والجامعة.

وأشارت نائب رئيس جامعة بنها، إلى أهمية العمل الجماعي وتقليل الاستخدام الورقي في العمل داخل هذه الوحدات مما يحقق أعلى أداء في هذه الوحدات.

 

المشاركين بالدورة

المشاركين بالدورة

 

خلال الدورة
خلال الدورة

 

نائب رئيس الجامعة خلال افتتحا الدورة
نائب رئيس الجامعة خلال افتتحا الدورة

 

ورشة العمل
ورشة العمل

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

وحدات ذات الطابع الخاص

نائب رئيس جامعة بنها

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