هيئة فلسطين لحقوق الإنسان: زيادة في انتهاك السلطة لحرية الرأي والتعبير

رويترز

قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن هناك زيادة ملحوظة في انتهاك السلطة الفلسطينية حرية الرأي والتعبير خلال العام الجاري.

وأضافت أنها "وثقت منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية بالمقارنة مع 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52 في المئة في عدد الشكاوى".

وأشارت في بيان لها أنها تتابع "تكرار احتجاز (الأجهزة الأمنية الفلسطينية) نشطاء ومواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بالطرق المختلفة".

وأوضحت في بيان "زار ممثلو الهيئة المواطنين نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وعبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي".

وقالت مصادر محلية إن جهاز الامن الوقائي اعتقل يوم الأحد الناشط نزار بنات الذي يوجه انتقادات للحكومة الفلسطينية ولرئيسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حركة (محامون من أجل العدالة) في بيان لها أمس الإثنين إنها تتابع ملف الفنان عبد الرحمن ظاهر الموقوف منذ اسبوع "على ذمة التحقيق حتى اليوم بتهمة الذم الواقع على السلطة".

وأعلنت الهيئة في بيانها رفضها "حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، كما تؤكد على رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا للرأي والتعبير".

ودعت الهيئة المستقلة إلى "الإفراج الفوري عن المواطنين الموقوفين بنات والظاهر، عملا بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة لرويترز "الحكومة ملتزمة بكافة القوانين المحلية والدولية الناظمة لحرية الرأي والتعبير".

وأضاف " في حال وجود أي إشكالية يتم معالجتها وفق القانون".