هبه عسكر مديرا تنفذيا لمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة مدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات قرار رقم 442 بتاريخ 11/8/2020 بتعيين الدكتورة هبة محمد مصطفي عسكر المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مديرا تنفذيا لمركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وذلك بهدف ضمان توفير رؤية متكاملة وإجراءات فعالة نحو التحول الرقمي وتحقيق غاية الجامعة ( جامعة رقمية ) وذلك فيما يخص نظم المعلومات الإدارية والتعليم الإلكتروني والبوابة الإلكترونية وشبكة المعلومات والتدريب والتسويق والاختبارات الإليكترونية والمكتبة الرقمية.

وقد شمل القرار تشكل مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات علي النحو التالي :-

الدكتور أحمد محمد المحمدي - مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، الدكتورة سارة عبدالباسط شهاب الدين - مدير وحدة التعليم الإلكتروني، محمد مصطفي محمد مدير وحدة البوابة الإلكترونية، أحمد محمود جاب الله- مدير وحدة شبكة المعلومات، سلمي رافت السعودي- مدير وحدة التدريب والتسويق، أحمد محمد عبدالسميع مدير وحدة التحول الرقمي، الدكتورة انجي عبد المعبود بيومي- مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية، أسماء سعد عبدة - مدير وحدة المكتبة الرقمية.