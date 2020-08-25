نيابة برج العرب تتحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر داخل شركة

أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أيه بيانات داخل شركة بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية واستدعاء صاحبها.

وكانت قد شنت مباحث التموين بالإسكندرية حملة مكبرة على منطقة برج العرب وتم التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر.

تم التحفظ على 142 علبة خرشوف وزن الواحدة 3 كجم، 80 علبة فاصوليا وزن الواحدة 3 كجم، 80 علبة صلصه طماطم وزن الواحدة 3كجم ، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.