نقيب المهندسين بالمنوفية يشكل فريق عمل لإنهاء معوقات لجان المصالحات

المنوفية - فريق المحافظات

عقد اليوم الدكتور شبل محمد ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، في مقر النقابة بشبين الكوم، اجتماعا مع لجان المصالحات بالمحافظة، والتى تم اختيارها بعناية فائقة، لتمثيل مختلف القطاعات الهندسية.

وأكد الدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين أن الاجتماع ناقش جميع المشاكل التى تواجه لجان المصالحات أثناء عملها داخل الوحدات المحلية فى القرى والمراكز.

وأشار شبل إلى أنه تمت الموافقة على صرف بدل الإثابة المقررة الخاصة بالبدلات التى لم يتم صرفها منذ عشر شهور، لاسيما وأن لجان المصالحات بذلت جهودا جبارة فى التجول داخل الفروع والنجوع والقرى والمراكز .

واوضح شبل أن الاجتماع تناول مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة باللائحة القديمة والحديثة وتم الاتفاق مع اللواء محافظ المنوفية والسكرتير العام ونائب المحافظ على حل جميع المشاكل والعراقيل التى تواجة عملهم من بداية عملهم فى المصالحات .

واضاف شبل بأن محافظة المنوفية تعتبر الأولى على مستوى محافظات الجمهورية فى انجاز المصالحات ووعد محافظ المنوفية سرعة حل تلك المشاكل التى تعوق عملهم داخل الاقليم .