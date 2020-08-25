نفوق 5 مواشى اثر اندلاع حريق هائل داخل حظيرة بالغربية

الغربية محمد طارق

اندلع حريق هائل داخل حظيرة مواشى بقرية شبرابيل التابعة لمدينة السنطة فى محافظة الغربية، مما تسبب فى نفوق 5 مواشي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مركز السنطة بورود بلاغ من أهالى شبرابيل التابعة لذات الناحية بإندلاع حريق فى حظيرة مواشى كائنة فى إحدى الأراضى الزراعية وامتدت ألسنة النيران حتى تفحمت جميع محتوياتها وأدى ذلك إلى نفوق 5 مواشي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالحادث وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه وحجم الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.