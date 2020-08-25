نتنياهو: وفد إسرائيلى يتوجه إلى أبوظبى الاثنين مع كوشنر لإجراء محادثات

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى أبوظبى يوم الاثنين، برفقة كبار مساعدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإجراء محادثات بشأن تدعيم اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وأفاد البيان الذى صدر اليوم الثلاثاء، بأن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكى للشرق الأوسط آفى بيركوفيتش، سيشاركان فى الوفد الذى يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومى لنتنياهو.

وقالت قناة (كان) التلفزيونية الإسرائيلية، إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبى على متن طائرة إسرائيلية.