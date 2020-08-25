موسكو تحذر واشنطن والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شئون بيلاروسيا

كتب أحمد عرفة

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى من التدخل فى شؤون بيلاروسيا بأى شكل من الأشكال، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن انطلاق المرحلة الثالثة من اختبار الجاهزية القتالية للجيش، يتم فى إطارها وضع بعض الوحدات فى حالة التأهب القصوى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية أن المرحلة الثالثة تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من القدرات القتالية للجيش، بما فيها القدرة على تنفيذ المهام وسط أوضاع متغيرة بسرعة.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه سيتم وضع بعض الوحدات فى حالة التأهب القصوى مع استدعاء العسكريين من الاحتياط لافتة إلى إجراء مناورات تكتيكية عقب اختتام الاختبار.