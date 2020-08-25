مكتبات أسوان تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

أسوان - صلاح المسن

حصدت مكتبات أسوان المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019/2020، وتقدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتهنئة لتوجيه المكتبات، كما تقدما بالتهنئة لعلاءالدين محمد مختار الموجه العام لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019/2020 .

وقدما التهنئة للتلميذة حنين محمود محمد جمال بمدرسة على ناصر الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية ، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة (اقرأ وارتق) ضمن المشروع القومى للقراءة ، تحت إشراف أخصائيات المكتبة (نهى جميل و آلاء وفدى) والموجهات (هبة أحمد وحنان حسين ) ، والتهنئة كذلك للمدارس الفائزة فى مسابقة (المكتبات النموذجية ) .

حيث فازت مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة بنين بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائى المكتبة (هشام محمود/عبد الراضى سيد) والموجهين (عبد السلام على وعز الدين محسب ) .

بينما فازت مدرسة سلوا قبلى الثانوية المشتركة بإدارة كوم امبو التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائى المكتبة (محمد يوسف والموجه عبدالعظيم يوسف) .

وفازت مدرسة ابوسمبل شرق الابتدائية بإدارة نصر النوبه التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والتهنئة لأخصائية المكتبة (هدى محمد) والموجه (محمد عبدالله ) .