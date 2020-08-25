"مكافحة الإدمان": الكشف على 150 ألف سائق سنويًا على الطرق السريعة

كتب محسن البديوى

قال الدكتور حسن حرك، رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة، ، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إنه يتم إجراء كشف تعاطى المخدرات على 150 ألف سائق سنويًا على الطرق السريعة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، أن المخدرات سببت مشكلات كثيرة فى المجتمع، وحماية الدولة من أخطار المخدرات تجنب الدولة والمواطنين الكثير من المشاكل، مشددًا على ضرورة أن تكون حملات الكشف عن المخدرات بشكل مفاجئ .

وأشار إلى أن هناك تعاون مع مصلحة الطب الشرعي ممثلة في وزارة العدل، بالإضافة لوزارة الصحة، ويتم التحليل بدون تمييز، وهناك تركيز على العاملين الحرفيين كالسائقين وغيرهم، ويتم التحليل بشكل عشوائي

وذكر أنه في مارس 2017 كان هناك حادث قطار شهيرة ، نتيجة تعاطى سائق القطار للمخدرات ، مضيفًا أن المخدرات مرتبطة بالفساد، فمع محدودية دخل الموظف وقدرته على شراء المخدرات رغم ارتفاع أسعارها فى الوقت الحالى لابد من أن يسلك طريق غير شريف لتعاطيها .