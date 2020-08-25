مصرع طفل إثر سقوطه من تروسيكل خاص بوالده فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى طفل في الرابعة من العمر مصرعه على إثر وقوع حادث تروسيكل بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل في حادث تروسيكل بدائرة قسم طهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث القسم والرائد احمد العزازى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بوصول الطفل "أحمد م ر" 4 سنوات ويقيم شارع دائرة القسم إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة " ادعاء حادث تروسيكل.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المدعو "محمد ر ر ع" 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادته دراجته النارية " تروسيكل " بذات الناحية وبرفقته نجله المتوفي " اختل توازنه " وسقط أرضاً مما أدي لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بقاع الجمجمة، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم تنفيذ قرار النيابة العامة.