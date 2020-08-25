مزاعم تحرج الأمير أندرو..عارضة لـ"صن": صديقتى مارست الحب معه بأمر من ابستين

زعمت عارضة أزياء سابقة أن صديقتها مارست الحب مع الأمير أندرو، دوق يورك ، بناءً على أوامر من رجل الأعمال الأمريكى جيفري إبستين المتهم بسوء السلوك الجنسى بحق قاصرات ، وفقًا لفيلم وثائقي جديد.



عارضة الازياء ليزا

وقالت ليزا فيليبس ، 42 عامًا ، والتي تعيش الآن في لوس أنجلوس ، أنها واجهت الملياردير المتحرش بالأطفال الذي قال لها: "من الجيد أن يكون لديك أشياء على الناس" ، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يوجد ما يشير إلى أن دوق يورك مارس الجنس دون رضا عارضة الأزياء أو كان على علم بمطالب إبستين - ورفضت المصادر المقربة منه الادعاء "الذي لا أساس له".

وقالت المصادر ، لماذا لم يتم بث ادعاءات فيليبس بشأن صديقتها التي لم تذكر اسمها ، والتي كانت في أوائل العشرينات من عمرها في ذلك الوقت ، في فيلم وثائقي جديد من أربعة أجزاء يحمل اسم "النجاة من جيفرى ابستين" ، وزعمت ليزا أنها التقت بإبستين لأول مرة بعد جلسة تصوير في منطقة البحر الكاريبي قبل 20 عامًا ، حيث دعاها وصديق آخر إلى جزيرته ، ليتل سانت جيمس ، مشيرة الى أنها لم تشهد أي مخالفات في الجزيرة والتقت بإبستين في السنوات التي تلت ذلك على خلفية الفعاليات الخيرية والحفلات والعروض المسرحية ، لكنها زعمت أن صديقتها أخبرتها في عام 2004 أن إبستين طلب منها الذهاب إلى غرفة نومها لممارسة الجنس مع أندرو في منزل الملياردير في مدينة نيويورك.

وقالت فيليبس لصحيفة "ذا صن": "لقد أجريت محادثة أخيرة مع جيفري. قلت: أخبرتني صديقتي أنك طلبت منها ممارسة الجنس مع الأمير أندرو ، لكن مصدرا مقربا من أندرو قال إن المزاعم كانت "مزاعم لم يتم التحقق منها ولا أساس لها من الصحة ، وقد ترددت على شائعات من طرف ثالث بدون دليل".