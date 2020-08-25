محافظ الغربية يوجه بتوفير إقامة لمتضررى العقار المنهار بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

أصدر الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية توجيهاته لفريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، بالتوجه إلى السيدة سهير زكريا مرسى المتضررة من انهيار العقار الكائن بحارة حافظ بطنطا ، وعرض عليها الفريق الانتقال إلى مركز الخدمات الاجتماعية التابع للمديرية وتوفير إقامة وإعاشة لها بشكل مؤقت لحين تجهيز الشقة التي سيتم فرشها بالكامل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ولكنها فضلت الانتظار لحين انتهاء العزاء وتجهيز الشقة .

يذكر أن محافظة الغربية شهدت ، منذ أيام ، انهيار عقار بحارة حافظ المتفرعة من شارع طه الحكيم بطنطا وأسفرالحادث عن حالة وفاة وإصابة اثنين آخرين ، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.