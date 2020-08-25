محافظة الجيزة تواصل أعمال إخلاء 7 بلوكات بأرض المطار وتوفر 232 وحدة بـ 6 أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة أعمال إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحى شمال الجيزة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشآت الايله للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى اطار توجهات الدولة فى هذا الشأن .

وأضاف المحافظ انه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقه المحافظة بالإضافة الى توفير سيارات لنقل الأثاثات والاجهزة والأمتعة وكافه الاغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم .

اشار محافظ الجيزة انه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم الى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .

كما سيتم اتاحه منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى اطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين .

واكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبيه دورية وتحويل الحالات المرضية منهم الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

اشار راشد انه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف فى عدداً من الشركات والمصانع الخاصة فى حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعه وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك .