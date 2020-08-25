مجلس جامعة الزقازيق يعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الشرقية - فريق المحافظات

عقد الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق فى جلسته رقم 531، اليوم، الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020 برئاسة الدكتور عثمان شعلان، ومشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحضور الدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون لدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة.

بدأ رئيس الجامعة، الاجتماع بتقديم الشكر باسم أعضاء مجلس الجامعة إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهود المخلصة والمبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة، مشيدًا بما تم إنجازه من تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية التكامل والمشاركة الفعالة بين الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية عريقة والمحافظة بمختلف قطاعاتها بهدف حل المشكلات ولتحقيق تنمية حقيقية على أرض المحافظة.

وهنأ شعلان جميع العاملين بالجامعة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم وقيادتنا الرشيدة بدوام الرخاء والأمان والسلام.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة بالمحافظة (الكهرباء، الطرق، الأنفاق ،مياه الشرب والصرف الصحى، التعليم، الصحة ....)، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحددة لها، والعمل على حل جميع المشكلات التى قد تعترض أعمال التنفيذ فى ظل مواجهة جائحة كورونا لدخولها الخدمة الفعلية فى المواعيد المقررة لها.

وقرر المجلس خلال جلسته اليوم، اعتماد نتائح امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 لطلاب السنوات النهائية بمختلف الكليات .

وقرر المجلس تعديل اللوائح الداخلية للكليات بإضافة فقرات خاصة بتنظيم عملية الدراسة والتقويم طبقاً لنظام التعليم الهجين والتقويم وبما يتناسب مع طبيعة كل كلية، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإستعداد لبدء تطبيق نظام التعليم الهجين و التقويم بالكليات العملية والنظرية بالجامعات خلال العام الجامعى الجديد 2020/ 2021.

وعلى هامش الاجتماع، نعى المجلس كلاً من: الدكتور أحمد عبدالله عثمان يوسف - أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتنمية، الدكتور أسامة عبده - مدرس الحاسب الألى بكلية العلوم، الدكتور أيمن حلمى الحفناوي-أستاذ قسم الأطفال بكلية الطب، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته ،ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.