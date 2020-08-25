وأوضح أن هناك 6 أشخاص تماثلوا للشفاء، بينما يوجد 8 آخرين في وحدة العناية المركزة ويحتاج 6 مصابين لأجهزة تنفس صناعي ،مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة اليوم لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 125 وفاة.