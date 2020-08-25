أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 9 آلاف و285 إصابة، وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن حالتين من بين الإصابات الجديدة كانتا وافدتين من الفلبين وإندونيسيا بينهما مواطن ماليزي وآخر أجنبي".
وأوضح أن هناك 6 أشخاص تماثلوا للشفاء، بينما يوجد 8 آخرين في وحدة العناية المركزة ويحتاج 6 مصابين لأجهزة تنفس صناعي ،مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة اليوم لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 125 وفاة.
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