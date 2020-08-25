لودريان: ماكرون سيدعو للتغيير من جديد عند زيارته إلى لبنان سبتمبر المقبل

أكد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع ان يكون الشهر المقبل.
وزار الرئيس الفرنسي، لبنان في ٦ أغسطس الجاري، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ودعا العالم لمساعدة لبنان لتجاوز المحنة، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وعددًا من قادة لبنان.
وأعلن قصر الإليزيه في فرنسا، بعد نهاية الزيارة، نية ماكرون لتكرارها في سبتمبر المقبل.
وبعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت، أعلن لودريان أن فرنسا سترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى بيروت، قائلا "تغادر ثلاث طائرات اليوم إلى بيروت، واحدة من مارسيليا (جنوب البلاد) محملة بفرق عاملين طبيين جاهزين للعمل على الفور، واثنتان من مطار رواسي شارل ديجول، بمعدات زنتها 25 طناً، وفرق أمنية من وزارة الداخلية، وعناصر إطفاء من مارسيليا". وكانت الرئاسة الفرنسية قد تحدثت بداية عن إرسال طائرتين من مطار رواسي قرب باريس.
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