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لا يمكن لأحد أن يزايد على موقفهم..سها عرفات عن دور الإمارات فى القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:59 م
لا يمكن لأحد أن يزايد على موقفهم..سها عرفات عن دور الإمارات فى القضية الفلسطينية سها عرفات أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات
كتب أيمن رمضان

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سها عرفات: الإخوان وبعض الفلسطينيين يخوننى على موقفى من الإمارات

سها عرفات: 300 ألف فلسطينى بالإمارات يعولون مليون مواطن

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن دولة الإمارات ودول الخليج ساندوا القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على موقفهم من فلسطين، وتابعت:"أنا كنت شاهدة على استضافت الإمارات جزء من الفلسطينيين الذين كانوا في العراق عقب غزو الكويت".

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "الجميع يعلم كيف دفع 400 ألف فلسطيني ثمن هذه السياسة غير المسئولة التي أيدت غزو الكويت".

وأكدت "سها عرفات"، أن هناك 300 ألف فلسطيني في الإمارات يعولون مليون مواطن، موضحة  أن الإمارات قدمت كثيراً من أجل دعم القضية الفلسطينية.

ولفتت "سها عرفات"، إلى أنها تعرضت للتخوين من قبل الإخوان وبعض الفلسطينيين على موقفها هذا، وتابعت: "أنا عاتبة على الذباب الإلكترونى الفلسطيني.. وعلى أهل وطنى قبل الإخوان ممن يخوننى على موقفى"، وأضافت: "عيب هذا الكلام.. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".


سها عرفات

وائل الابراشى

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