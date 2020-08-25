كيف نجح المشروع العلمى بين جامعتى أسيوط وكورياتيك الكورية فى تدريب الطلاب؟(صور)

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ختام أعمال المشروع العلمى المشترك بين كلية الهندسة بالجامعة مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية فى مجال الهندسة والمختص بزيادة القدرة البحثية والتعليمية فى جامعة أسيوط باستخدام التكنولوجيا المتقدمة " والذى انطلقت فعالياته خلال عام 2016 من خلال إبرام إتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين ممتدة على مدار أربعة سنوات متتالية يرتكز التعاون المشترك فيها على قسمىّ الهندسة الكهربية والميكانيكية.

وأعرب فى ذلك عن سعادته بالاستفادة من التجربة الكورية فى إثراء الحركة العلمية والبحثية لطلاب الجامعة فى كافة المجالات وخاصة فى المجالات التكنولوجية ومؤكداً على حرص الجامعة على الانفتاح وإقامة علاقات متميزة ووثيقة مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية من مختلف دول العالم .

جاء ذلك فى أعقاب انعقاد المؤتمر الختامى لأنشطة المشروع والذى أجراه الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عبر الفيديو كونفراس مع السيد كوان يونج السكرتير الثانى للعلاقات الخارجية والاقتصادية بالسفارة الكورية لمناقشة فعاليات ومخرجات المشروع وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مؤمن طه رئيس قسم الهندسة الكهربائية والدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكيانيكية ومن الجانب الكورى حضر الدكتور سونج تشوى عضو جامعة كورياتيك ورئيس المشروع والدكتور لى عضو مجلس إدارة المشروع وكلٍ من المهندسين أحمد جمال وأحمد على مساعدى المشروع .

وخلال اللقاء أوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن المشروع نجح فى تنفيذ عدد 7 معامل تعليمية جديدة بأحدث الأجهزة التعليمية وتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب السنوات النهائية بقسمى الهندسة الميكانيكية والكهربية بعدد من المصانع لتأهيلهم بما يناسب سوق العمل بجانب توفير نحو 14 فرصة تدريب لأعضاء هيئة التدريس من القسمين بجامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية لمدة 6 أسابيع وذلك لرفع كفائتهم فى التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة فى تخصصاتهم ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى وسائل وأساليب التدريب الحديثة .

كما أكد الدكتور المنشاوى على الاهتمام المسبق لدى الجامعة بتقوية العلاقة مع الصناعة وهى أحد أهداف المشروع الرئيسية، مشيراً فى ذلك إلى توفير المشروع لأكثر من 30 دورة تدريبية لمهندسى وفنى المصانع المحلية والكورية الموجودة فى مصر على مدار 4 سنوات بجانب توفير استشارات فنية وإدارية لأكثر من 25 مصنع بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالقسمين إلى جانب قيام المشروع بتوفير دعم مالى لحوالى 70 مشروع تخرج لطلاب السنوات النهائية للتسهيل عليهم شراء المكونات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات تخرجهم بالشكل الذى يصقل مهاراتهم العلمية والعملية وبما يؤهلهم لسوق العمل ومتطلباته .

وفى ختام اللقاء أعرب الدكتور أحمد المنشاوى عن خالص شكره وتقديره لحكومة كوريا الجنوبية متمثلة فى وزارة التعليم ووزارة العلاقات الخارجية على الدعم والمجهود الذى تم بذله خلال سنوات المشروع ومشيراً فى ذلك إلى رغبة الجامعة فى استمرار التعاون مع دولة كوريا الجنوبية فى مجال التعليم بعد انتهاء المشروع .

ومن جانبه أعرب السيد كوان يونج عن تقدير دولة كوريا الجنوبية لمصر ودورها المحورى والإقليمى فى فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك مع كافة المؤسسات العلمية الدولية , واهتمام كوريا الجنوبية بالتعاون مع جامعة أسيوط فى تطوير العملية التعليمية وتوفير المناخ العلمى الداعم للطلاب والذى يمكنهم من العمل والابتكار على نحو أمثل مشيراً إلى سعادة الجانب الكورى البالغة بجاح المشروع فى تنفيذ أهدافه .

وفى السياق ذاته كشف الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة عن أبرز الأنشطة والفعاليات الهامة التى حظى بها المشروع ودور جامعة أسيوط الفعال فى تنفيذها من خلال الحرص على توفير الدعم الكامل وتسهيل كافة الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة منه على أكمل وجه مضيفاً أن الجلسة الختامية للمشروع شهدت تقديم عروض توضيحية لكلٍ من الدكتور مؤمن طه والدكتور أحمد حمزة حول ما تمّ إنجازه داخل قسمى الهندسة الميكانيكية والكهربية من معامل جديدة ودورات تدريبية وتطوير فى اللوائح الداخلية لكل قسم على حدة .