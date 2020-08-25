قائد سفينة يونانية ينقذ طفلة عمرها 3 سنوات تاهت وسط البحر.. فيديو وصور

كتب خالد إبراهيم

دائما ما يكون فى مقدمة الإرشادات الخاصة بالشواطئ، والمناطق الساحلية، والترفيهية، أن يضع الآباء كامل تركيزهم مع أطفالهم، خوفا من أن يصبهم أى سوء، أو ضرر، أو حتى لا يضيعوا وسط الزحام، ولكن يبدو أن هذا الأب، الذى كان يعوم مع ابنته صاحبة الـ 3 أعوام، لم يكن فى كامل تركيزه، حيث جرفت تيارات الماء والأمواج الفتاة لعرض البحر، وهى تستقل عوامتها الكبيرة، ولكن العناية الإلهية تنقذها.

القصة وبحسب ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام اليونانية ومن أبرزها، صحيفة kalavrytanews، اليونانية، هى أن قائد سفينة، لمح الفتاة صاحبة الـ 3 أعوام على مسافة بعيدة، وقرر إنقاذها، وهى تستقل عوامتها، حيث يذكر الموقع أن التيارات جرفت الفتاة بعوامتها قبالة شاطئ أنتيريو.



الفتاة فى عرض البحر



بعد انقاذ الفتاة الصغيرة



لحظة وصول الفتاة

لحسن الحظ، تم العثور على الطفلة بالقرب من العبارة السفينة والتى تحمل اسم "Salaminachos" ، فشرع طاقمها في إنقاذها، وقام بعض من ركاب السفينة بتسجيل هذه اللحظات وتوثيقها بالفيديو، بينما كانت الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، تقاوم من أجل الخروج سالمة، وبالفعل تمكن البعض من مسئولى السفينة من اخراج الفتاة من رعض البحر، فى كامل سلامتها.