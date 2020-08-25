كتبت نهير عبد النبى

المشمش من أبرز الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الاطفال نظرا لفوائدها المذهلة كما يحتوى المشمش على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد المشمش هى:

فوائد المشمش على صحة الجسم



1:يحتوى المشمش على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

2:يحتوى المشمش على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى وأ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

3: المشمش غني جدا بالبيتا كاروتين وفيتامين A الضروري جدا كونه من مضادات الأكسدة القوية والمهمة لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة، ونقصه قد يسبب العشى الليلي.

4:يحتوى المشمش على نسبة عالية من الالياف الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات الهضمية .

5: ينصح بتناول المشمش دائما لانه يعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من فقر الدم الشديد، لذلك يجب تناوله واعطائه للاطفال.

6:يحتوى المشمش على نسبة عالية من المواد المضادات للاكسدة وفيتامين أ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها والوقاية من التجاعيد والبقع.

7:يحتوى المشمش على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الرئة والحنجرة والمرئ.

8:يقوى صحة العظام والعضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والألم.