غلق وتشميع 6 محلات تجارية لعدم إلتزامها بالمواعيد ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين، اليوم الثلاثاء ، عن غلق وتشميع 6 محلات تحارية لعدم التزامها بالمواعيد الواردة بقرار رىيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع الأجهزة الأمنية، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق الواردة بقرار رىيس مجلس الوزراء ضمن اجراءات التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونفذت الحملة بمعرفة لجنة ضمت كل من: عبد الحى سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات، رافقتها قوة أمنية العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم رامى كامل رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب حسنى مبارك، معاون مباحث شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة على غلق 4 محلات تجارية وغلق وتشميع 2 محل تجاري، وتم رفع 83 حالة اشغال متنوع من كورنيش النيل والتحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.