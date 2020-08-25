اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم الثلاثاء.. الرطوبة 75%.. والعظمى بالقاهرة 36

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:04 ص
طقس اليوم الثلاثاء.. الرطوبة 75%.. والعظمى بالقاهرة 36 توقعات الطقس
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

 

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 75%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

 

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 25

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 34 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18                

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29

الغردقة العظمى 37 والصغرى 27

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 37 والصغرى 22

أسيوط العظمى 37 والصغرى 24

 


توقعات الطقس

الارصاد

التلفزيون

الطقس

صباح الخير يامصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة