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ضبط 466 كيلو أسماك مجمدة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:13 ص
ضبط 466 كيلو أسماك مجمدة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ صورة أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 466 كيلو أسماك مجمدة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة شنتها علي والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم بمركز سيدي غازي.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 315 كجم أسماك مدخنة (رنجة) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و151 كجم أسماك ماكريل مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز سيدي غازي.

وضمت الحملة في عضويتها الدكتورة بسمة فوزي، رئيس قسم المجازر بالمديرية، والدكتور محمد حجاج رئيس قسم الحفظ والتبريد بالمديرية، والدكتور محروس رمضان، طبيب بإدارة المجازر، وشعبان داود، مفتش أول بمباحث التموين.

 

 


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