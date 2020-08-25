ضبط 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت إدارة التموين بأشمون، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر، والتى أسفرت عن كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالمركز.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 أطنان سكر و5 أطنان خل الطعام معبأ وسايب مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وتبين أنها معبئة فى عبوات مقلدة وغير أصلية ومخالفة للقانون رقم 281 لسنة 94 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 94، كما قامت الحملة بضبط 5000 زجاجة فارغة و2000 كرتونة فارغة يتم استخدامهم فى تعبئة المواد الغذائية وغير مدون عليها أى بيانات.