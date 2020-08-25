ضبط مسئول بشركة مياه الشرب بدمياط لتقاضيه رشوة 10 آلاف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أثناء تلقيه رشوة من أحد المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول المخالفات والمعاينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، فى أثناء استلامه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، نظير تخفيضه قيمة مقايسة توصيل مياه الشرب بمبنى خاص بالمواطن إلى ربع القيمة الحقيقية، وذلك بالتلاعب فى مساحة العقار المراد توصيل المرافق له، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.