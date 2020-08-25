صور .. تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدى على أراضى ملك الآثار غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، حملة إزالة للتعدى على أراضى ملك الآثار،وذلك بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب ،حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة.

وأشار بيان صادر من مدينة برج العرب إلى أن قرارات الإزالة التى قامت الحملة بتنفيذها هى رقم 1912 ، 2351 ، 2553 ، 1918 ، 2332 ، 2554 ،وذلك بحضور مفتش منطقة غرب الإسكندرية ، مفتش تعديات آثار الاسكندرية ، رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة القول الأمنى.

ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة شن حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى.

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