اليوم السابع
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صور.. تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 03:25 م
صور.. تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة تطهير وتعقيم مساجد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم لليوم الثانى على التوالى القيام بأعمال تطهير وتعقيم المساجد تمهيداً لفتحها فى صلاة الجمعة المقبلة، وذلك بناء على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية، وفى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه لايزال العمل على قدم وساق ولليوم الثانى على التوالى فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لكافة مديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، استعداداً لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وفى نفس السياق، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مساجد المحافظة لتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة، حيث إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وجه فيها بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر.

وتم تشكيل لجنة بعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، ولجنة بعضوية الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة (1)
تطهير وتعقيم مساجد الأقصر

 

تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة (2)
جانب من تطهير مساجد الأقصر
 
تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة (3)
تعقيم مساجد الأقصر

 

تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة (4)
خلال تعقيم مساجد الأقصر

 

تطهير وتعقيم مساجد الأقصر لليوم الثانى تمهيداً لفتحها لصلاة الجمعة (5)
تطهير وتعقيم مساجد الأقصر

 


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