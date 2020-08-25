صور.. الحكومة: تطوير نظم التحكم لـ 1120 مزلقانا

كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق المحلية بتكلفة ملياري جنيه، والتي تشمل 12 محافظة هي كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على توريد معدات تدوير الطرق لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، وجار توريد المعدات وفقاً لبرامج التوريد المتفق عليها مع الشركات العالمية والمحلية الموردة.

وقال المهندس كامل الوزير: تقوم بعض شركات الطرق التابعة لوزارة النقل وشركات القطاع الخاص باتخاذ إجراءات توريد معدات تدوير الطرق، لتعميم استخدامها في أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق؛ وذلك لتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية، وفي الوقت نفسه تقليل التكلفة المالية للتنفيذ والحفاظ على البيئة.

و سلط وزير النقل الضوء على الأعمال الصناعية لعبور مزلقانات السكك الحديدية، التي تقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكباري، موضحا أن هناك 1332 مزلقانا على شبكة السكك الحديدية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد 1102 مزلقان، تم الانتهاء من 703 مزلقانات منها، كما تم التخطيط لتطوير نُظم التحكم لعدد 1120 مزلقانا وتم الانتهاء من 456 مزلقانا منها.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هناك طلبات من بعض المحافظات لإنشاء كباري علوية أخرى فوق المزلقانات، جار دراستها وإجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة هيئة الطرق والكباري وهيئة السكك الحديدية