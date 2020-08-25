اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إحالة 100 عامل بوحدات صحية وبيطرية بالبحيرة للتحقيق (صور)

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:48 م
صور.. إحالة 100 عامل بوحدات صحية وبيطرية بالبحيرة للتحقيق (صور) جانب من الحملات
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدات المحلية بمركزى الدلنجات وشبراخيت بمحافظة البحيرة حملات لمتابعة الانضباط الإدارى بالتنسيق مع قسم الرقابه والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 94 من العاملين ببعض الوحدات الصحية والبيطرية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني، إحالة 6 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية السحما بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

ويشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات لتحقيق الإنضباط الإدارى بكافة المصالح الحكوميه وتقديم كافة  الخدمات للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الحكومية والخدمية  بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدا عدم قبوله أى تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

 

1
 

 

IMG-20200825-WA0169

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

المصالح الحكوميه

الدلنجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة