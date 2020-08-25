صور.. إحالة 100 عامل بوحدات صحية وبيطرية بالبحيرة للتحقيق (صور)

البحيرة - فريق المحافظات

نفذت الوحدات المحلية بمركزى الدلنجات وشبراخيت بمحافظة البحيرة حملات لمتابعة الانضباط الإدارى بالتنسيق مع قسم الرقابه والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 94 من العاملين ببعض الوحدات الصحية والبيطرية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني، إحالة 6 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية السحما بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

ويشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات لتحقيق الإنضباط الإدارى بكافة المصالح الحكوميه وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الحكومية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق الإنضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدا عدم قبوله أى تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.



