صحيفة فاتيكانية تنتقد إيطاليا لتسهيل عمليات الإجهاض

كتبت فاطمة شوقى

انتقدت صحيفة "أوسيرفاتوري رومانو" الفاتيكانية وزارة الصحة الإيطالية لسعيها تسهيل الحصول على الدواء لتسهيل الإجهاض ، وقالت أن الصحة الإيطالية تجعل استخدام حبوب الإجهاض Ru-486 (ميفبريستون) أكثر مرونة، معتبرة أن ممارستها "مقلقة".

وقالت الصحيفة الفاتيكانية "لا يزال الإجهاض في كل مكان يودي بحياة ضحايا أبرياء ويدمر حياة العديد من النساء، ولهذا السبب فإن قرار تمديد هذه الممارسة لا يمكن إلا أن يكون مقلقًا، ويزيد من فرص قتل الأطفال ، الذين لا يطلبون سوى القدوم إلى العالم.

وعلقت الصحيفة على المبادئ التوجيهية التي أعلن عنها هذا الشهر والتي بموجبها ستسمح إيطاليا بإدارة حبوب الإجهاض Ru-486 دون الحاجة إلى دخول المرأة المستشفى، كما كان من قبل ، وحتى الأسبوع التاسع من الحمل وليس الأسبوع السابع.

الميفبريستون ، كما كان معروفاً سابقاً ، دواء يستخدم حصرياً لضمان إجهاض المرأة ، والذي يعمل على منع هرمون البروجسترون من تطوير أفعاله الفسيولوجية الطبيعية ، ويسهل استرخاء عضلة الرحم ، فضلاً عن زيادة الحزم من عنق الرحم وتمنع اتساعه.

وأضافت الصحيفة "في وقت الطوارئ بسبب كوفيد -19 ، حيث نحتفل بالطبيعة البطولية للأطباء والعاملين الذين يضحون بأرواحهم لإنقاذ أرواح بشرية أخرى ، يبدو هذا متناقضًا تقريبًا". القواعد تفتح أسئلة "في الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية العلمية".

وقالت إن "الإجهاض الدوائي يسعى إلى إسكات الحقيقة العلمية لهذه العلاقة البيولوجية والمناعية والهرمونية والديناميكية النفسية ، والتي تنشأ منذ اللحظة الأولى للحمل بين الجنين ، أي الطفل وأمه".

وفي إيطاليا ، أصبح الإجهاض قانونيًا منذ عام 1978 ، وذلك بفضل القانون رقم 194، في الأيام التسعين الأولى من الحمل ، يلزم تقديم بيان من المرأة يؤكد أن الولادة تشكل خطرًا على صحتها الجسدية أو العقلية ، ومن ذلك الحين يجب أن يشهد الطبيب على أن الولادة ستشكل خطرًا على حياة المرأة.

في عام 2009 ، تم إدخال الإجهاض الدوائي أو الطبي باستخدام حبوب منع الحمل Ru-486 في المستشفى، ومع ذلك ، فإن ممارسة الإجهاض كل يوم يعوقها العدد الكبير من المستنكفين ضميريًا لأسباب طبية، وفقا للصحيفة.

وبشأن المخاطر الطبية ، تشير الصحيفة إلى أن "خيار الإجهاض باستخدام حبة Ru-486 لا يمكن أن يكون غير مؤلم ، لأنه على المستوى الجسدي ينطوي على تقلصات مؤلمة للغاية ... وعلى المستوى العقلي فإنه يولد مسؤولية مفرطة للمرأة" .

وستقدم وزارة الصحة قريبًا السياسات الجديدة بشأن إدارة حبوب الإجهاض Ru-486 التي قدمها الوزير روبرتو سبيرانزا من حزب اليسار الحر والمتساوي.

وأوضح الوزير أن القواعد الجديدة "المستندة إلى أدلة علمية" ستسمح بالإجهاض الدوائي أو الدوائي في نفس اليوم بالمستشفى وحتى الأسبوع التاسع من الحمل، وقال "يجب أن يتم ذلك في يوم واحد في المستشفى ، في المراكز العامة أو الخاصة ، وستتمكن النساء من العودة إلى المنزل بعد نصف ساعة من تناول الدواء" ، كما أوضح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية شأن القرار الذي نصحته المجلس الأعلى للصحة.