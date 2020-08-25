سها عرفات توجه التحية للرئيس السيسى لموقفه الشجاع من القضية الفلسطينية

كتب أيمن رمضان

وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية، وتابعت: "موقف الرئيس السيسى شجاع.. ولا خايف من أحد.. إحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".



وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافياً واستراتيجياً كما تغيرت الأوليات بها، وعلينا أن نتعلم من التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.





سها عرفات: 2 مليون فلسطينى رهينة بيد حماس فى غزة

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك 2 مليون فلسطيني رهينة بيد حركة "حماس" في قطاع غزة، مشددة على أن ذلك أمر لا يجوز، وتابع: "نحن 13 مليون فلسطيني، ومش أنتم اللى تقرروا سياستنا".



وأضافت "سها عرفات"، أنه على الشعب الفلسطيني أن يحذر ممن يريدون إبعاد فلسطين عن بعدها العربى، وتابعت: "المشكلة ليست في الرئيس الفلسطيني ولكن فيمن حوله".

وقالت سها عرفات، إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات، ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني، تبعات المواقف السياسية، التي لم تكن مناسبة.

وأضافت "سها عرفات"، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت ومازالت تدعم فلسطين، وعلينا ألا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن أشقائهم العرب.



ولفتت "سها عرفات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لديه بعد نظر، تماماً كما كان "أبو عمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى، وتابعت:" بيخونونى على موقفى".