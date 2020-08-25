سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام بالمقطم

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم ،بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت إرتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام وأضافا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.