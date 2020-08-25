اليوم السابع
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سعد الحريرى يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:30 م
سعد الحريرى يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريرى
ريهام عبد الله

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أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلا :"أتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".
 
وقال الحريرى فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة الرئيس ماكرون والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون ونحاول تنفيذها منذ سنوات عديدة".
 
 
 
 
الحريرى
الحريرى

 

 وتابع :"مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زالت في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، وترى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة، وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم ".
 
سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

واستمر :"وبناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا..  فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد، إن المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف وبالطبع، فإنني مع كتلة المستقبل النيابية، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة". 
 

سعد الحريرى

لبنان

الحكومة اللبنانية الجديد

بيروت

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