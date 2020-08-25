زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى طلبت الطلاق بسبب إصابتى بمشكلة تمنع الإنجاب

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد علمها بإصابته بمشكلة تمنعه من الإنجاب وتحتاج إلى إجراء تدخل طبى، وأكد الزوج صاحب الـ30 عاما: "حرمتنى زوجتى من حقوقى، واستولت على شقتى، وقامت بسرقة المنقولات واتهامى بتبديدها، ورفضت أن تسمح لى بالدخول للشقة رغم صدور حكم قضائى لى، ودخلت فى صراع معى، وقررت الادعاء على أننى أشكل خطر عليها، وطالبت بالطلاق للضرر وكامل حقوقها".

وتابع: "رغم أن الجميع يعلم سلوكى قامت بدفع أموال لشهود زور ليفتروا علىّ، ويتهمونى بمعاملتها بعنف وعدم الإنفاق عليها، بخلاف الحقيقة لتتحصل على عدة أحكام غيابى بسبب رفضى سداد تلك الأموال، رغم هجرها لى بعد 5 شهور زواج".

وأكد الزوج "ح.أ.ك"، بدعوى النشوز، بمحكمة الأسرة: "زوجتى تستغل حبى لها، وتساومنى على تسجيل كل ممتلكاتى لها، حتى تعود لى مرة أخرى، بحجة أنها ستقبل بالعيش معى، وتحمل الضغط النفسى، بسبب إصابتى بمانع حالى يمنعنى من الإنجاب، وعندما رفض سلوكها، توعدتنى بالانتقام منى، وأصبحت مهدد بالسجن، ورغم سدادى نفقاتها اتهمتنى بالتهرب من دفعها".

وأكمل: "حاولت تطليقها بشكل ودى ولكنها أصرت على اللجوء للمحكمة، ورفضت أن نحكم عقلنا، وذهبت دون علمى لمحكمة الأسرة وأخذت حكم ضدى، وادعت أننى أتعاطى المواد المخدرة كذبا".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.