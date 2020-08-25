اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:22 ص
خالد صلاح
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زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب كوستاريكا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:48 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب كوستاريكا مقياس ريختر
رويترز

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قال شاهد من رويترز إن زلزالا هز المباني في كوستاريكا الاثنين وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.5 درجة. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.


زلزال

كوستاريكا

مقياس ريختر

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