زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب كوستاريكا

رويترز

قال شاهد من رويترز إن زلزالا هز المباني في كوستاريكا الاثنين وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.5 درجة. ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.