روسيا تنهى إعداد مشروع تقنى للصاروخ فائق الثقل عام 2021

كتب الوكالات

تخطط روسيا لأن ينتهى إعداد مشروع تقنى لصاروخ "ينيسيه" الروسى فائق الثقل فى خريف عام 2021، أعلن ذلك ناطق باسم شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للصاروخ فى حديث أدلى به يوم 23 أغسطس على هامش منتدى "الجيش – 2020" العسكرى التقنى الذى يعقد حاليا فى ضواحى موسكو.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال إن خبراء الشركة يقومون حاليا بتنسيق الخطة التقناية الخاصة بتصميم الصاروخ مع الشركات المساهمة فى تصنيعه. ويتوقع أن تنتهى تلك العملية بإعداد مشروع تقنى للصاروخ فى خريف عام 2021.

يذكر أن شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، طلبت من شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية بتقديم مشروع تصميمى للصاروخ فائق الثقل نهاية مارس عام 2018.

وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روغوزين، قد أفاد فى وقت سابق بأن إنتاج صاروخ "ينيسيه" سيتم بناء على مبدأ وحدات بديلة يمكن أن تستخدم كل منها كصاروخ مستقل. ثم أدخلت بعض التعديلات فى مشروع الصاروخ التصميمى ليكون مشروعه التقنى جاهزا فى خريف العام المقبل.

ويقضى البرنامج الفضائى الروسى بأنه كان من المفترض أن يطلق أول نموذج اختبارى لصاروخ "ينيسيه" فائق الثقل بحلول عام 2018، ويحمل إلى مدار الأرض المنخفض حمولة مفيدة تقدر بـ108 أطنان.