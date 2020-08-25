اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:30 م
خالد صلاح
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رفع 2265 حالة إشغال وصيانة 164 كشاف إنارة ورفع 770 طن قمامة بالبحيرة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:44 م
رفع 2265 حالة إشغال وصيانة 164 كشاف إنارة ورفع 770 طن قمامة بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة - فريق المحافظات

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات - المحمودية - رشيد  - ابو المطامير - دمنهور بمحافظة البحيرة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 2265 حالة إشغال و رفع 770 طن قمامة وصيانة 164 كشاف إنارة بواقع ورفع 130 طن قمامة و صيانة 60 كشاف إنارة  بنطاق مركز ومدينة الدلنجات ،رفع 65 طن  قمامة و 1460 حالة إشغال وصيانة 22 كشاف إنارة بمركز المحمودية، رفع 45 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، رفع 90 حالة إشغال وصيانة 82 كشاف إنارة ومحول بمركز ومدينة أبو المطامير، رفع 715 حالة إشغال و530 طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ  بتكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري.

 

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