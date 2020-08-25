اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد وصول 22 عربة قطار جديدة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:23 م
رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد وصول 22 عربة قطار جديدة اشرف رسلان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هيئة السكك الحديدة وصلت لها دفعة جديدة من عربات القطارات خلال شهر أغسطس الجارى، موضحًا أن الهيئة استقبلت 13 عربة قطارات، وسيصل للهيئة نهاية أغسطس الجارى 22 عربات جديدة، ليصل عدد العربات التي تستقبلها الهيئة 33 عربة قطارات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهيئة من المفترض أن تحصل على 1300 عربة، وتم استلام 35 عربة قبل ذلك وخلال شهر أغسطس سيصل للهيئة 33 عربة.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن قيمة صفقة الحصول على 1300 عربة قطارات مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، حيث تحصل مصر على 500 عربة عادية، و500 عربة عادية مكيفة، و300 عربة درجة أولى مكيفة.

وفى وقت سابق أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وقال إن مجال التطوير يشمل تطوير البنية التحتية وخاصة من ناحية الإشارات بهدف تحقيق الأمان الكامل لحركة مسارات القطارات.

 

 


اشرف رسلان

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

السكك الحديدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات تعقيم وتطهير لكورنيش أسوان و محطة السكة الحديدة و مواقف السيارات

الخميس، 02 أبريل 2020 10:20 م

خريطة برامج التوك شو: شاكر عبد الحميد ضيف محمد الباز بـ90 دقيقة.. وأحمد موسى يفتح ملف الجمارك.. وكمال ماضى يحاور رئيس هيئة السكك الحديدة.. وشكاوى المواطنين تتصدر البرامج

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 06:31 م

"الحياة فى مصر" يستضيف نائب رئيس هيئة السكك الحديدة.. اليوم

السبت، 18 أغسطس 2018 03:00 ص

تفاصيل إقامة أول ملعب فى مصر لكرة القدم.. نادى السكة الحديدة يحقق حلم عماله

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة