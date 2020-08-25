رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد وصول 22 عربة قطار جديدة

كتب أحمد عرفة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هيئة السكك الحديدة وصلت لها دفعة جديدة من عربات القطارات خلال شهر أغسطس الجارى، موضحًا أن الهيئة استقبلت 13 عربة قطارات، وسيصل للهيئة نهاية أغسطس الجارى 22 عربات جديدة، ليصل عدد العربات التي تستقبلها الهيئة 33 عربة قطارات.



وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهيئة من المفترض أن تحصل على 1300 عربة، وتم استلام 35 عربة قبل ذلك وخلال شهر أغسطس سيصل للهيئة 33 عربة.



وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن قيمة صفقة الحصول على 1300 عربة قطارات مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، حيث تحصل مصر على 500 عربة عادية، و500 عربة عادية مكيفة، و300 عربة درجة أولى مكيفة.

وفى وقت سابق أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.



وقال إن مجال التطوير يشمل تطوير البنية التحتية وخاصة من ناحية الإشارات بهدف تحقيق الأمان الكامل لحركة مسارات القطارات.