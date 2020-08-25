رئيس جامعة الأقصر يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين في اجتماعه بوكلاء الكليات

الأقصر - أحمد مرعى

اجتمع الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة اللوائح الداخلية لكليات الجامعة.

وأكد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر خلال اللقاء، أنه يجرى التجهيز لتطبيق نظام التعليم الهجين، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى 2020-2021م.

وكان قد قاد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية فى كلية الفنون الجميلة، تابع خلالها تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية، حيث قدم 69 طالبا وطالبة من الأقسام المختلفة مجموعة من المشروعات المتنوعة التى احتوت على مجموعة من الأعمال الفنية فى مجالات الفنون المختلفة، وهى التصوير (التصوير الجدارى – التصوير الزيتي)، والنحت الميدانى والجرافيك (التصميمات المطبوعة – فنون الكتاب – الرسوم المتحركة)، والديكور (الفنون التعبيرية – العمارة الداخلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر سابقاً، والأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعضو لجنة التحكيم عن قسم الجرفيك، ومجموعة المحكمين من داخل الكلية وخارجها، الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ،ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة.