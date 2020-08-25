رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى ملفات الوزارة ومستجدات مفاوضات سد النهضة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، لمتابعة ملفات عمل الوزارة بجانب متابعة مستجدات مفاوضات سد النهضة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، والمهندس صبحى ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق المحلية بتكلفة ملياري جنيه، والتى تشمل 12 محافظة هى كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على توريد معدات تدوير الطرق لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، وجار توريد المعدات وفقاً لبرامج التوريد المتفق عليها مع الشركات العالمية والمحلية الموردة.